Эрдоган заявил о своем доверии России и Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что доверяет России и президенту этой страны Владимиру Путину не меньше, чем Западу.
Турецкий лидер заявил, что у него нет причин не доверять России. По его словам, эта страна так же надежна, как и Запад.
Эрдоган напомнил, что в течение полувека Турция ждет от Европейского союза членства.
«Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу», — заявил глава Турции.
На вопрос журналиста о том, что российский президент якобы использовал зерновую сделку как преимущество в конфликте на Украине и что его руководству нельзя доверять, Эрдоган заявил, что не согласен с этим.
Турецкий лидер отметил, что половина природного газа, который получает его страна, поступает из России, а это означает, что Анкара и Москва солидарны.
Кроме того, РФ и Турция предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности. Эрдоган подчеркнул, что республика может делать эти вещи вместе с российским государством.
В этом же интервью Эрдоган высказал мнение, что конфликт на Украине продлится долго.
Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.