Эрдоган заявил о своем доверии России и Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что доверяет России и президенту этой страны Владимиру Путину не меньше, чем Западу.

Турецкий лидер заявил, что у него нет причин не доверять России. По его словам, эта страна так же надежна, как и Запад.

Эрдоган напомнил, что в течение полувека Турция ждет от Европейского союза членства.

«Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу», — заявил глава Турции.

На вопрос журналиста о том, что российский президент якобы использовал зерновую сделку как преимущество в конфликте на Украине и что его руководству нельзя доверять, Эрдоган заявил, что не согласен с этим.

Турецкий лидер отметил, что половина природного газа, который получает его страна, поступает из России, а это означает, что Анкара и Москва солидарны.

Кроме того, РФ и Турция предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности. Эрдоган подчеркнул, что республика может делать эти вещи вместе с российским государством.

В этом же интервью Эрдоган высказал мнение, что конфликт на Украине продлится долго.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.