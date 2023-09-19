В Вашингтоне заявили об улучшении отношений США и Китая

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в последнее время наблюдается улучшение американо-китайских отношений. Его слова на брифинге для иностранных журналистов в Нью-Йорке передает ТАСС.

«Ситуация развивается в лучшем направлении. И президент [США Джо Байден] убежден, что важно, чтобы сохранялось ощущение диалога», — сказал Кирби.

Он также отметил, что Пекин так и не дал согласия на восстановление диалога с Вашингтоном в военной сфере, несмотря на призывы американской администрации.

До этого Кирби заявлял, что американские власти не обнаружили признаков того, что Китай решил поставлять оружие России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему считают подобные действия противоречащими интересам Пекина. В США продолжат наблюдать за ситуацией.

18 сентября официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что визит главы министерства иностранных дел КНР Ван И в Россию направлен на содействие развитию двусторонних отношений и обмен мнениями по вопросам безопасности двух стран.

Ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины заявлял, что у Киева нет информации о возможных поставках России китайского вооружения.