Канада выслала высокопоставленного индийского дипломата

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что власти страны приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жоли, высланный дипломат возглавлял в Канаде индийскую разведку. Она также подчеркнула, что Оттава «не потерпит никакого вмешательства в свои дела».

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что итоговое заявление лидеров стран Группы двадцати (G20) в части Украины могло бы быть жестче, если бы это зависело только от Канады. Он отметил, что G20 — это «крайне разрозненная группа» и заявление получилось настолько жестким, насколько это было возможно.

10 сентября сообщалось, что канадская делегация на G20, включая премьер-министра Джастина Трюдо и журналистов, не могли вылететь из Нью-Дели из-за поломки самолета.

17 сентября сообщалось, что Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24 млн США) международному партнерству под руководством Великобритании для предоставления Киеву средств ПВО.

Ранее в США прокомментировали высылку дипломатов из России.