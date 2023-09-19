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Лавров и Ван И заявили о бесперспективности урегулирования на Украине без участия России

Лавров и Ван И считают невозможным урегулирование на Украине без участия России

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Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов РФ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-китайских переговоров.

Лавров и Ван И обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине. Министры отметили бесперспективность попыток урегулирования украинского кризиса без учета интересов и тем более без участия России.

Глава МИД России сообщил своему китайскому коллеге об основных итогах официального визита в РФ руководителя КНДР Ким Чен Ына.

В свою очередь, Ван И проинформировал Лаврова о содержании переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В сообщении МИД подчеркивается, что переговоры министров прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе.

Ранее глава дипломатического ведомства КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Пекин готов и дальше сотрудничать с Москвой в рамках формирования многополярного мира.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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