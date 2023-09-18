Зеленский прибыл в Нью-Йорк

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о своем прибытии в США для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно сообщению украинского лидера, он также примет участие в саммите Целей устойчивого развития и Совета Безопасности.

«Уже намечены весомые двусторонние встречи», — указал Зеленский.

По его словам, в Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий конгресса, с военным руководством, американским бизнесом, журналистами и общиной».

Зеленский также планирует встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

До этого сообщалось, что глава Украины планирует принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в стране, которое состоится 20 сентября.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявлял РИА Новости, что Вашингтон не предлагал Москве двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что 21 сентября Зеленский произнесет речь в конгрессе США.