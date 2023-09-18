В США ситуацию на Украине сочли «прогрессом в контрнаступлении» ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби полагает, что контрнаступление Украины прогрессирует. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», — отметил Кирби, не уточнив, в чем именно выражается успех украинских солдат на фронте.

Он напомнил, что президент США Джо Байден рассчитывает услышать о ситуации на поле боя от Владимира Зеленского в ходе встречи в Вашингтоне 21 сентября.

18 сентября в США оценили возможность отступления РФ в рамках украинского конфликта. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, при необходимости Путин готов сдерживать ВСУ сколько потребуется. В конечном итоге Киеву придется либо сдаться, либо согласиться организовать мирные переговоры на условиях РФ.

До этого газета The New York Times заявила о завышенных ожиданиях Украины и ее союзников от контрнаступления. В публикации подчеркнули, что Киеву противостоит одна из самых сильных армий в мире.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.