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В Белом доме заявили, что контакты между РФ и США на ГА ООН не планируют

Кирби: двусторонние контакты между РФ и США на ГА ООН не планируются

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Manuel Balce Ceneta/AP

Двусторонние контакты между Россией и США на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не запланированы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мне неизвестно о каких-либо двусторонних контактах», — заявил он.

18 сентября в Белом доме заявили, что Байден скоро поднимет вопрос об изменениях в Совбезе ООН. По словам Кирби, Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН «оценит архитектуру» Совета Безопасности всемирной организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС на Генассамблее ООН. 12 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что межгосударственное объединение 11 стран становится «площадкой глобальной многополярности, нацеленной на решение проблем».

Ранее в России оценили перспективы реформирования Совбеза ООН.

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