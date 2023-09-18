В Иране допустили новые «гуманитарные шаги» в отношениях с США

Президент Ирана Эбрахим Раиси допустил, что после обмена заключенными в отношениях между Вашингтоном и Тегераном могут быть предприняты новые «гуманитарные шаги». Слова политика, которые тот сказал в ходе выступления перед журналистами по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, приводит телеканал Al Jazeera.

«Это была чисто гуманитарная акция <…>. Безусловно, она станет шагом, на основе которого в будущем могут быть предприняты другие гуманитарные шаги», — сказал Раиси.

10 августа стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.

Позже в Госдепе США пояснили, что не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей.

18 августа пятерых граждан США посадили в самолет Катара в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее в США назвали лучший способ решения ядерной проблемы Ирана.