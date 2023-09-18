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Турция уделяет приоритетное внимание дипломатическим усилиям по Украине

Эрдоган: Анкара уделяет приоритетное внимание дипломатическим усилиям по Украине

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями ряда американских аналитических центров, организованной управлением коммуникаций президента и организации SETA в Нью-Йорке, заявил, что Анкара уделяет приоритетное внимание дипломатическим усилиям для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Мы прилагаем усилия для завершения российско-украинской войны справедливым миром, будем продолжать уделять приоритетное внимание дипломатии с целью установления прочного мира во всех зонах конфликта и увеличения числа друзей Турции», — заявил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в США на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Как ожидается, турецкий лидер выступит с речью и проведет серию двусторонних встреч на высшем уровне. Одним из ключевых вопросов для Эрдогана будет возобновление зерновой сделки. Эксперты считают, что президент Турции попробует убедить Запад выполнить условия Москвы и добиться личной встречи с американским лидером Джо Байденом. С чем Эрдоган летит в США и чего ждать от его визита Россиив материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии проигравших в случае мирного процесса на Украине.

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