Турция уделяет приоритетное внимание дипломатическим усилиям по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями ряда американских аналитических центров, организованной управлением коммуникаций президента и организации SETA в Нью-Йорке, заявил, что Анкара уделяет приоритетное внимание дипломатическим усилиям для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Мы прилагаем усилия для завершения российско-украинской войны справедливым миром, будем продолжать уделять приоритетное внимание дипломатии с целью установления прочного мира во всех зонах конфликта и увеличения числа друзей Турции», — заявил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в США на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Как ожидается, турецкий лидер выступит с речью и проведет серию двусторонних встреч на высшем уровне. Одним из ключевых вопросов для Эрдогана будет возобновление зерновой сделки. Эксперты считают, что президент Турции попробует убедить Запад выполнить условия Москвы и добиться личной встречи с американским лидером Джо Байденом. С чем Эрдоган летит в США и чего ждать от его визита России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии проигравших в случае мирного процесса на Украине.