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В США назвали лучший способ решения ядерной проблемы Ирана

Блинкен считает дипломатию лучшим способом решения ядерной проблемы Ирана

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Carlos Barria/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов к любым шагам в сторону Ирана, однако дипломатия представляет лучший способ решения озабоченностей, в том числе ядерной проблемы Тегерана. Его слова приводит ТАСС.

«Мы по-прежнему готовы к любым необходимым шагам в связи с действиями Ирана по целому ряду вопросов, вызывающими серьезные возражения, в том числе со стороны многих других стран», — сказал Блинкен.

В то же время он отметил, что по некоторым проблемам, включая ядерную программу Ирана, Соединенные Штаты продолжают считать дипломатию лучшим способом достижения «устойчивых результатов». Вашингтон продолжит искать возможности для дипломатического урегулирования, подчеркнул госсекретарь.

Ранее Иран отозвал аккредитацию у восьми экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые отслеживали выполнение Тегераном обязательств по ядерной программе. В МИД Ирана сообщили, что США и ряд европейских стран «злоупотребляли полномочиями» МАГАТЭ для достижения своих политических целей.

До этого лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что западные страны пытаются создать помехи для Ирана по пути развития атомной программы республики.

Ранее в Иране раскрыли планировавшую беспорядки в стране проамериканскую группировку.

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