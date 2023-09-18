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Байден заявил, что освобожденные из иранского заключения американцы пережили агонию

Байден заявил, что освобожденные из Ирана американцы пережили агонию

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден приветствовал освобождение пятерых американцев из-под стражи в Иране в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Катара. По его словам, освобожденные граждане США пережили «агонию и страдания». Слова американского лидера приводит The Hill.

«Сегодня пять невинных американцев, которые были заключены в тюрьму в Иране, наконец-то возвращаются домой», — говорится в заявлении президента.

Байден поблагодарил партнеров США в Катаре, Омане, Швейцарии и Южной Корее, которые помогли сделать их освобождение возможным.

Он также предостерег граждан Соединенных Штатов от посещения Ирана «из-за риска похищения и произвольного ареста».

«Все американцы должны прислушаться к этим словам и не рассчитывать на то, что их освобождение может быть обеспечено, если они этого не сделают», — сказал Байден.

10 августа стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.

Позже в Госдепе США пояснили, что не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей.

18 августа пятерых граждан США посадили в самолет Катара в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее в США анонсировали новые санкции против Ирана.

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