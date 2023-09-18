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В МИД Китая заявили о желании помочь РФ в формировании многополярного мира

Ван И: Китай готов работать с Россией в рамках формирования многополярного мира

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Пекин готов и дальше сотрудничать с Москвой в рамках формирования многополярного мира. Такое заявление в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сделал глава дипломатического ведомства КНР Ван И, передает ТАСС.

Как сказал китайский министр, оба государства стараются проводить независимую внешнюю политику. При этом взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, подчеркнул он.

«Китай готов вместе с российскими партнерами, как и прежде, твердо стоять на страже многосторонних начал и формирования многополярного мира, способствовать становлению более справедливого мироустройства», — добавил Ван И.

По его словам, российско-китайским отношениям отведена особая роль в глобальной политике. В частности, их развитие способствует поддержанию стабильности в мире, резюмировал глава МИД КНР.

17 сентября Ван И провел переговоры с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ключевыми темами обсуждения стали ситуация на Украине и Тайване, а также двустороннее сотрудничество и глобальная безопасность.

Ранее в КНР рассказали о важной роли РФ в построении новой модели мира.

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