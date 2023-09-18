МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

Китайский МИД вызвал посла ФРГ Патрисию Флор из-за высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она назвала «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на неназванного представителя германского дипведомства.

«Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвана в МИД Китая в воскресенье», — уточнили в публикации.

Политические аналитики издания напомнили, что Бербок дала интервью американскому телеканалу Fox News, в котором причислила Си Цзиньпина к «диктаторам этого мира».

18 сентября МИД КНР счел «абсурдом» заявления Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине. По мнению официального представителя китайского дипведомства Мао Нин, высказывания немецкой стороны серьезно вредят политическому престижу Китая, это «политическая провокация».

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