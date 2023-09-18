Все журналисты РФ, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы

Все представители российских СМИ, которые будут сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова на неделю высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН, получили визы США. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

«Все российские журналисты, сопровождающие <…> Лаврова на ГА ООН, получили визы», — уточнили в дипведомстве.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

7 сентября в министерстве иностранных дел заявили о невыдаче виз членам делегации России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что в прошлом уже был подобный эпизод.

В конце августа официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва серьезно ответит Вашингтону, если снова повторится история с невыдачей въездных документов российским журналистам.

Ранее Россия не поддержала программу председательства США в СБ ООН.