Три страны отказались от участия в платформе Еврокомиссии по украинскому зерну

Польша, Словакия и Венгрия решили отказаться от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на источники в Брюсселе.

В материале указано, что правительства указанных стран приняли данное решение из-за угроз со стороны Киева. В частности, речь идет о намерении украинских властей обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с продлением соседними странами эмбарго на поставки зерна.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности», — говорится в публикации.

Согласно данным агентства, европейские государства опасаются делиться с Украиной какой-либо информацией в рамках работы координационной платформы. Будапешт, Варшава и Братислава не исключают, что Киев может использовать полученные данные в ходе разбирательства в ВТО.

При этом изначально в работе платформы участвовали представители ЕК и еще шести стран. В их числе Украина, Румыния, Болгария, Польша, Словакия и Венгрия.

15 сентября Европейская комиссия приняла решение о снятии запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Тогда же киевские власти пообещали в течение трех дней подготовить план действий, направленный на контроль за вывозом зерна за границу.

Однако такое развитие событий не устроило Польшу, и она самостоятельно продлила эмбарго на украинское зерно. Впоследствии ее примеру последовали Словакия и Венгрия. Более того, Будапешт включил в санкционный список 24 вида товаров.

Ранее сообщалось о планах Украины засудить три европейские страны за ввод ограничений на поставки продукции.