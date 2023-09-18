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Россиянам рассказали о формировании нового союза на Дальнем Востоке с участием РФ

Сенатор Пушков заявил о формировании альянса в лице России, КНР и КНДР

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Газета.Ru

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что на Дальнем Востоке «вырисовывается» новый альянс в лице России, Китая и КНДР в ответ на угрозы со стороны США, Японии и Южной Кореи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, пространство для диалога с нынешней администрацией США и их союзниками у Москвы, Пхеньяна и Пекина практически отсутствует.

Встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным имела большое значение, так как кризис на Корейском полуострове пребывает в острой фазе, считает сенатор. Он также напомнил о регулярных военных маневрах США, Южной Кореи и Японии в регионе.

«Визит Ким Чен Ына в Россию, в ходе которого он высказался в поддержку «любых шагов правительства России», означает присоединение Пхеньяна к возникшему ранее тандему Москва-Пекин. Все три страны объединяет открытая враждебность к ним со стороны США…», — написал парламентарий.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. Таким образом, визит продлился почти неделю.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на полях Восточноазиатского саммита в Джакарте заявлял об угрозе ракетной и ядерной программы КНДР для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, назвав действия Пхеньяна «вызовом международному миру».

Он также заявлял, что усиление угроз и провокаций со стороны КНДР только укрепит сотрудничество в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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