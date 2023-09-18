МИД РФ: верхушка ЕС планирует новый «железный занавес»

Министерство иностранных дел России сообщило, что руководство Евросоюза планирует ввести новый «железный занавес» на фоне ограничений на ввоз товаров россиянами. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

«Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней есовской верхушки возвести в Европе новый «железный занавес», максимально ограничив возможности общения между людьми», — заявили в МИД.

Там отметили, что «разъяснения» Еврокомиссии к введенному запрету на ввоз в ЕС товаров российского происхождения – не первая антироссийская акция.

В МИД отметили, что Россия будет отслеживать выполнение запрета на ввоз в Евросоюз товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждой страны.

Ранее стало известно, что россияне не смогут пересечь границу Польши на автомобиле с российскими номерами с 17 сентября. На прошлой неделе аналогичные ограничения ввели Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Обсуждают необходимость запрета и в Норвегии — последней стране Шенгенской зоны, граничащей с Россией, куда россияне пока могут въехать на машине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах с номерами РФ.