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В США оценили возможность отступления РФ в рамках украинского конфликта

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется от Украины выполнения требований России

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не намерен отступать в рамках украинского конфликта, пока не добьется выполнения требований российской стороны. На это в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как следует из его слов, при необходимости Путин готов сдерживать украинские власти сколько потребуется. В конечном итоге правительству Украины придется либо сдаться, либо согласиться организовать мирные переговоры на условиях РФ.

«Не будет такой ситуации, что Россия отступит, просто нет шансов», — подчеркнул экс-сотрудник американских спецслужб.

Он добавил, что Путин хочет предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса. В частности, Джонсон указал на возможное вовлечение в боевые действия западных государств. По словам эксперта, такое развитие событий может привести к «неконтролируемой катастрофе».

В то же время бывший аналитик ЦРУ признался, что еще во время президентских выборов на Украине возлагал большие надежды на нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. В ходе своей кампании он обещал наладить отношения с Москвой и урегулировать ситуацию в приграничных регионах, но в результате лишь усугубил конфликт, резюмировал Джонсон.

Ранее в США раскрыли основную причину провала украинского контрнаступления.

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