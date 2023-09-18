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В Венгрии призвали западных коллег встретиться с Лавровым на Генассамблее ООН

Сийярто посоветовал партнерам из ЕС встретиться с Лавровым на Генассамблее ООН

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто призвал западных коллег воспользоваться возможностью и организовать встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во время сессии Генассамблеи ООН. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил сам Сийярто, у него уже запланирована встреча с главой российского внешнеполитического ведомства.

«Думаю, что было бы правильно, если бы то же самое [провели встречу] сделали как можно больше моих западноевропейских коллег», — отметил он.

По его словам, встреча между «противоборствующими сторонами» во время мероприятий в ООН стала бы «проявлением мудрости» со стороны западных политиков.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности международной организации, в которой должен принять участие глава Украины Владимир Зеленский.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН запланирована в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начинаются 19 сентября.

Ранее постпред РФ рассказал, предлагали ли США России встретиться на полях Генассамблеи ООН.

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