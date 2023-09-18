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В Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины

Депутат Гончаренко связал отставку замминистров обороны Украины с коррупцией

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Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Офис украинского президента Владимира Зеленского решил отправить в отставку заместителей министра обороны страны, так как в ведомстве процветает коррупция. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По словам парламентария, новый глава военного министерства Рустем Умеров не планировал увольнять сразу всех заместителей. Предполагалось, что некоторые из них останутся на своих постах. При этом в их числе, по данным законодателя, была Анна Маляр.

Но в результате киевские власти распорядились провести в оборонном ведомстве массовые кадровые перестановки. Депутат предположил, что офис Зеленского руководствовался принципом «новый министр — новая команда».

«Увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», — добавил Гончаренко.

18 сентября парламентарий сообщил, что шестеро из семи заместителей главы МО Украины отправлены в отставку. Из команды бывшего министра Алексея Резникова работу сохранил только генерал Александр Павлюк, но его также планируют уволить после возвращения Рустема Умерова из заграничной поездки.

Ранее на Украине разразился скандал из-за ложного сообщения Анны Маляр, что армия страны взяла под свой контроль населенный пункт Андреевка в ДНР.

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