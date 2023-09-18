В Германии предрекли создание аналога ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

В будущем Организация Объединенных Наций (ООН) может разделиться на две отдельные структуры, одна из которых будет располагаться в стране БРИКС. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил германский политолог Александр Рар, комментируя планы президента США Джо Байдена обсудить изменение архитектуры Совета Безопасности ООН на Генеральной Ассамблее международной организации. По словам эксперта, Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ без предоставления им права вето.

«Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС», — предположил Рар.

Он добавил, что Россия давно предлагала членам Совбеза договориться о приемлемых для всех условиях изменения структуры организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь даже в Вашингтоне поняли, что «жить по-старому» больше не получится, резюмировал политолог.

18 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью британской газете Daily Telegraph заявил, что на следующей неделе президент США Джо Байден поднимет вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Кирби подчеркнул, что Совбез, с точки зрения Белого дома, должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». По данным издания, американский лидер настаивает на «пяти или шести» новых постоянных членах СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию.

Ранее в России оценили перспективы реформирования Совбеза ООН.