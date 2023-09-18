Иран начал обмен заключенными с США при посредничестве Катара

Пятерых граждан США посадили в самолет Катара в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Задержанных в США перевозят на самолет [национальной авиакомпании Катара ] Qatari Jet», — сообщил источник.

Ранее источник агентства заявил, что Катар подтвердил Вашингтону и Тегерану, что размороженные активы Ирана общей суммой $6 млрд были переведены в банки в Дохе.

10 августа стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.

Позже в Госдепе США пояснили, что не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей.

Ранее США ввели санкции в отношении трех ведущих СМИ Ирана.