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Мобильные операторы прокомментировали решение ФАС о бесплатной раздаче интернета

Мобильные назвали незначительной плату за раздачу интернет-трафика

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Мария Девахина/РИА Новости

Официальное предупреждение ФАС о бесплатной раздаче интернет-трафика пока не направлено мобильным операторам. Об этом компании заявили в беседе с RT, комментируя решение антимонопольной службы.

Так, в пресс-службе МТС пообещали, что после получения соответствующего уведомления от ФАС определятся с дальнейшими действиями. При этом представители оператора заявили, что введенная плата за раздачу интернета «не является такой существенной» при прочих условиях.

«Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату», — утверждают в МТС.

В МегаФоне также отметили, что пока не получили официальных распоряжений от ФАС, пообещав позже проанализировать требования и исходя из этого предпринять дальнейшие шаги.

В Tele2 комментировать ситуацию отказались.

Напомним, ФАС обязала российских операторов мобильной связи отменить плату за раздачу интернет-трафика, подчеркнув, что они навязывают потребителям невыгодные условия. На эту проблему ведомству пожаловались абоненты операторов.

Ранее решение ФАС прокомментировали представители «Билайна».

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