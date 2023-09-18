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Актер Владимир Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина

Машков заявил, что готов быть доверенным лицом Путина на выборах в 2024 году

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков заявил, что готов принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, передает РИА Новости.

Как считает актер, быть доверенным лицом — это большая честь для любого гражданина.

«Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму», — сказал Машков, отвечая на соответствующий вопрос.

Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Машков уже был среди доверенных лиц Путина на президентских выборах, а также доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не делал заявлений по поводу возможного участия в выборах главы государства, крайняя дата выдвижения кандидатур будет обозначена, исходя из даты выборов.

Ранее Владимир Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам.

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