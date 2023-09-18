Актер Владимир Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков заявил, что готов принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, передает РИА Новости.

Как считает актер, быть доверенным лицом — это большая честь для любого гражданина.

«Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму», — сказал Машков, отвечая на соответствующий вопрос.

Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Машков уже был среди доверенных лиц Путина на президентских выборах, а также доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не делал заявлений по поводу возможного участия в выборах главы государства, крайняя дата выдвижения кандидатур будет обозначена, исходя из даты выборов.

Ранее Владимир Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам.