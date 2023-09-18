Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Избранный мэр столицы Сергей Собянин официально вступил в должность, церемония инаугурации прошла в Московском концертном зале «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС.

Мэр Москвы принес присягу, пообещав «соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», и поставил подпись под документом.

Как сообщает РИА Новости, Собянин также поблагодарил жителей города за высокую оценку во время избирательной кампании.

«Вне всякого сомнения это оценка нашего с вами большого труда, тех изменений, которые происходили и происходят в нашем городе», — подчеркнул он.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Избирательные участки работали ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование также проходило в онлайн-формате с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.

Всего в выборах приняли участие 3 млн 325 тыс. 120 избирателей. Жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило.

Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила результаты выборов мэра Москвы и признала их состоявшимися.