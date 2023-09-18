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Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Путин выступает на инаугурации мэра Москвы Собянина

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент поздравил Собянина в связи со вступлением в должность мэра столицы.

«На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое главное, результатов работы», — сказал Путин, обращаясь к Собянину.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября.

11 сентября глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что Сергей Собянин победил на выборах во всех районах Москвы.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Собянин победил с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК).

Леонид Зюганов занял второе место в голосовании, набрав 8,11%. Член ЛДПР Борис Чернышов набрал 5,61%, вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 5,34%. Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получил 3,93% голосов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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