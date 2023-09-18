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В Кремле прокомментировали доклад ООН об ухудшении ситуации с правами человека в РФ

Песков: я не знаком с докладом ООН об ухудшении ситуации с правами человека в РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с докладом ООН об ухудшении ситуации с правами человека в России после начала боевых действий на Украине. Об этом он сообщил журналистам.

«Я не знаком с текстом доклада, поэтому я не знаю, что имеется в виду. Пока не имею возможности прокомментировать», — сказал он.

Ранее в ООН рассказали об ухудшении ситуации с правами человека в РФ после начала боевых действий на Украине.

В докладе говорится, что российские власти серьезно ограничили свободу ассоциаций, мирных собраний и выражения мнений, как онлайн, так и офлайн, и «фундаментально подорвали независимость судебной власти и гарантии справедливого судебного разбирательства». Против несогласных, указано в документе, произвольно применяется целый ряд административных санкций, а против мирных протестующих применяется сила.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на смену десятилетия относительной геополитической стабильности c ожиданием «крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека» пришла активизировавшаяся конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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