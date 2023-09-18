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Небензя заявил, что Россия продолжит развивать контакты с КНДР

Небензя: Россия продолжит развитие диалога с КНДР, ООН этого не запрещает

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John Minchillo/AP

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, резолюции Совета Безопасности международной организации этого не запрещают. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим развитие таких контактов в дальнейшем в интересах наших стран, никакими резолюциями Совбеза ООН это не запрещается», — заявил он.

Российский дипломат напомнил, что в июле посетил КНДР министр обороны России Сергей Шойгу и отметил, что 13 сентября состоялась встреча лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына.

По окончании своего «официального и дружественного» визита в Российскую Федерацию лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. Таким образом, визит продлился почти неделю.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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