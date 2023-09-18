Экономику Украины сравнили с зависимым от Запада зомби

Экономика Украины находится в катастрофической ситуации, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. В своем Telegram-канале он отметил, что в бюджете государства, находящегося в состоянии конфликта, не хватает более $6 млрд только на выплаты солдатам.

«Украинская экономика все больше начинает напоминать «зомби» — она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами — это современные Афганистан и Гаити», — написал Азаров.

Он добавил, что Украину ожидает девальвация национальной валюты под давлением Международного валютного фонда. Азаров подчеркнул, что финансовая помощь со стороны Запада не помогает вывести бюджет республики из дефицита.

«Чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет», — заключил бывший украинский премьер.

Ранее в Европе заявили о крахе экономики ЕС из-за Украины.