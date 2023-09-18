Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономику Украины сравнили с зависимым от Запада зомби

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что украинская экономика превратилась в зомби

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Экономика Украины находится в катастрофической ситуации, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. В своем Telegram-канале он отметил, что в бюджете государства, находящегося в состоянии конфликта, не хватает более $6 млрд только на выплаты солдатам.

«Украинская экономика все больше начинает напоминать «зомби» — она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами — это современные Афганистан и Гаити», — написал Азаров.

Он добавил, что Украину ожидает девальвация национальной валюты под давлением Международного валютного фонда. Азаров подчеркнул, что финансовая помощь со стороны Запада не помогает вывести бюджет республики из дефицита.

«Чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет», — заключил бывший украинский премьер.

Ранее в Европе заявили о крахе экономики ЕС из-за Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях