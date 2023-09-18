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В Германии призвали ЕС не быть наивным в отношении Китая

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС не может разорвать связи с КНР

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Benjamin Westhoff/Reuters

Евросоюз должен уменьшить свою зависимость от Китая, считает глава МИД Германии Анналена Бербок. В интервью Bloomberg она отметила, что объединению стоит поступить в этой ситуации также, как с Россией из-за конфликта на Украине.

«Наша [ЕС] стратегия сейчас заключается в снижении рисков в отношении Китая <…> Быть партнером в вопросах климата, быть конкурентом Китая, когда дело касается новых технологий, но также видеть, что мы являемся систематическими соперниками и что мы должны защищать свои собственные уязвимые места. Мы должны уметь защитить себя и не быть наивными», — отметила Бербок.

Она добавила, что Евросоюз не собирается идти на разрыв связей с Китаем. Бербок подчеркнула, что в условиях современного мира подобный шаг невозможен.

«Если вы связаны слишком тесно, это может поставить вас под угрозу», — заключила глава МИД Германии, поддержав расследование Еврокомиссии касательно возможного введения пошлин на импорт электрокаров КНР.

Ранее НАТО обвинили в сознательной дискредитации политики Китая.

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