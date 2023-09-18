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Зеленский признал медленный темп контрнаступления Украины

Зеленский признал трудности с контрнаступлением Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что контрнаступление украинской армии продвигается медленно. Об этом он сообщил в интервью телекомпании СBS.

«Это сложная ситуация. Я буду с вами полностью честен. У нас есть инициатива ... Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое», — сказал Зеленский.

По его словам, в настоящее время линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, в которой российская и украинская сторона выпускают по 40 тыс. снарядов в день. Президент Украины также заявил, что использование беспилотников обеими сторонами конфликта также замедлило прогресс наступления ВСУ.

Он добавил, что контрнаступление продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.

В интервью телеканалу он также выразил уверенность, что украинский конфликт не будет окончен путем передачи части территорий.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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Контрнаступление Украины
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