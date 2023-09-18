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Небензя отверг заявления о том, что выход РФ из зерновой сделки вызвал повышение цен

Небензя: выход РФ из зерновой сделки не вызвал повышение цен на продовольствие

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MFA Russia/Global Look Press

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости отверг заявления о том, что выход России из зерновой сделки вызвал повышение цен на продовольствие.

По его словам, заявления о том, что от зерновой сделки зависит спасение голодающих по всему миру, «не соответствует действительности».

«Это не соответствует действительности, мы не раз приводили соответствующие цифры и факты», — сказал Небензя.

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов рассказал, что Россия множество раз заявляла, что дверь для восстановления зерновой инициативы открыта и Соединенным Штатам же следует перейти к реальному снятию санкционных барьеров, а не тиражировать пустые инсинуации.

По его мнению, чтобы восстановить зерновую сделку, необходимо только обеспечить требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей.

Он напомнил, что данные соглашения включают в себя не только «украинскую» часть, но и не менее важный меморандум Россия — ООН, который предполагает продвижение российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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