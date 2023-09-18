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Глава МИД КНР Ван И приедет в Россию перед возможным визитом Путина в Китай

Глава МИД КНР Ван И посетит Россию перед возможным визитом Путина в Китай

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел КНР Ван И совершит четырехдневную рабочую поездку в Россию, в ходе которой встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.

В ведомстве уточнили, что Ван И и Патрушев проведут ежегодные переговоры по безопасности.

Ожидается также встреча китайского дипломата с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны обсудят «широкий круг вопросов», включая контакты на высшем уровне.

16–17 сентября Ван И провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном на Мальте, на которых они обсудили ситуацию на Украине и Тайване. Также стороны обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, проблемы глобальной и региональной безопасности и иные темы.

МИД КНР назвал переговоры откровенными, содержательными и конструктивными, отмечая, что стороны договорились поддерживать коммуникации на высоком уровне.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ближайшие месяцы.

Ранее Путин отказался раскрывать «секретные» темы переговоров с Си Цзиньпином

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