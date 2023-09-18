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В Госдуме назвали лицемерием условия Шольца по миру на Украине

Депутат Госдумы Шеремет раскритиковал условия Шольца для мира на Украине

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Jana Rodenbusch/Reuters

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Шольц заявил, что условием для переговоров по ситуации на Украине является вывод военного контингента России с территорий республики. Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».

Шеремет подчеркнул, для того, чтобы на Украине наконец воцарился мир, странам Запада, в том числе Германии, необходимо перестать оказывать финансовую и военную помощь Киеву.

Парламентарий также высказал мнение, что Шольц несет прямую ответственность за эскалацию украинского конфликта и предательство национальных интересов своей страны «в угоду геополитическим амбициям США».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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