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Зеленский исключил окончание украинского конфликта путем передачи территорий

Зеленский: конфликт на Украине не будет окончен путем передачи части территорий

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу СBS, что украинский конфликт не будет окончен путем передачи части территорий.

«Нет. Это наша территория», — сказал глава государства в ответ на вопрос о том, готов ли он отказаться от части территорий ради мира.

Также он указал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.

«Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном», — заявил Зеленский.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. В программе «Ask the Inspector» он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого экс-агент британской разведки Аластер Крук заявил, что США блокируют попытки Украины пойти на мирные переговоры с Россией ради своих интересов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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