КНР установил исследовательский буй у спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао)

Китай установил в Восточно-Китайском море у спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао) исследовательский буй, сообщает японская газета «Иомиури».

По информации издания, буй был установлен в японской исключительной экономической зоне. В этой связи Токио уже заявил протест Пекину. Как отмечает газета, в 2016 и 2018 годах Китай уже устанавливал в этом районе исследовательские буи, которые были способные собирать информацию о высоте волн и скорости подводных течений.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси обратился к китайскому коллеге Цинь Гану с требованием освободить задержанного по подозрению в шпионаже в Пекине гражданина Японии. Помимо инцидента с задержанием, обсуждался ряд двусторонних и международных вопросов, в том числе ситуация в Восточно-Китайском море в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). Отмечается, что японский дипломат выразил озабоченность сотрудничеством Пекина и Москвы.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.