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Эрдоган заявил о наличии групп, пытающихся «отравить» отношения Турции и США

Эрдоган: есть группы, которые хотят отравить отношения Турции и США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии групп, желающих «отравить» отношения между его страной и США. Соответствующее заявление он сделал на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке в рамках своего участия на Генеральной Ассамблее ООН, передает РИА Новости.

«Сохраняя свою самобытность здесь, вы (турки, проживающие в США) наводите мосты между людьми, знакомя американцев с нашей культурой. Путь к победе лежит через единство, солидарность. Есть группы интересов, которые хотят отравить турецко-американские отношения. Мы поставим им заслон», — сказал глава государства.

До этого обозреватель турецкой газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз заявил в своей статье, что США ведут «тайную» и «необъявленную» войну против Турции.

В июле президент Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что США шантажом хотят заставить Турцию прекратить помощь России.

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