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Сенатор от Крыма назвал Шольца неблагодарным и необъективным человеком

Крымский сенатор Цеков назвал Шольца неблагодарным и необъективным человеком

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Fabrizio Bensch/Reuters

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц является крайне неблагодарным человеком, передает РИА Новости.

По его словам, этот немецкий политик необъективен в оценке событий, происходящих на Украине.

«Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители», — сказал Цеков.

Как указал он, «в благодарность за это» ФРГ принимала активное участие в формировании НАТО и расширении этого блока на восток, угрожая России.

По мнению сенатора, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к Российской Федерацией малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком.

«Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии», — сказал он.

Ранее Шольц заявил, что условием для мирных переговоров по ситуации на Украине является вывод российских войск с украинских территорий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в Германии заявили о проявлении слабости Шольцем.

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