Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц является крайне неблагодарным человеком, передает РИА Новости.

По его словам, этот немецкий политик необъективен в оценке событий, происходящих на Украине.

«Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители», — сказал Цеков.

Как указал он, «в благодарность за это» ФРГ принимала активное участие в формировании НАТО и расширении этого блока на восток, угрожая России.

По мнению сенатора, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к Российской Федерацией малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком.

«Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии», — сказал он.

Ранее Шольц заявил, что условием для мирных переговоров по ситуации на Украине является вывод российских войск с украинских территорий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в Германии заявили о проявлении слабости Шольцем.