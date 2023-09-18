В Белом доме заявили, что Байден скоро поднимет вопрос об изменениях в Совбезе ООН

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что на следующей неделе президент США Джо Байден поднимет вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН. Об этом чиновник сказал в интервью британской газете Daily Telegraph.

По словам Кирби, Байден во время своего будущего выступления на Генеральной Ассамблее ООН «оценит архитектуру» Совета Безопасности всемирной организации.

Отвечая на вопрос газеты, считает ли Вашингтон, что Совет Безопасности ООН больше не отвечает своей цели, Кирби указал, что Совбез, с точки зрения Белого дома, должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». В частности, Байден и в целом США поддержали бы включение в состав Совета Безопасности большего числа государств.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США фиксирует растущее число американских конгрессменов, критикующих большие расходы на помощь Украине.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.