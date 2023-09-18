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В Белом доме признали растущее число конгрессменов, критикующих помощь Украине

Кирби признал растущее число конгрессменов, критикующих помощь Киеву

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Jonathan Ernst/Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США фиксирует растущее число американских конгрессменов, критикующих большие расходы на помощь Украине. Об этом чиновник сказал в интервью британской газете Daily Telegraph.

По словам Кирби, власти видят, что растущее число конгрессменов, особенно среди членов Республиканской партии США, подвергает критике будущие расходы и помощь Украине.

При этом Кирби подчеркнул, что подобная критика исходит, в первую очередь, от небольшой, но громко заявляющей о себе группы членов палаты представителей конгресса, принадлежащей к правому крылу Республиканской партии.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Вашингтон оказался вовлечен в прокси-войну с Россией из-за того, что семья президента США Джо Байдена находится «на крючке» и не может отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее она подчеркнула, что американскому министерству обороны необходимо защищать Соединенные Штаты и предотвращать войны, а не разжигать прокси-конфликт с Российской Федерацией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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