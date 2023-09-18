Стало известно, что Рогозин может получить новую официальную должность

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин может получить новую официальную должность. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента России.

По словам одного из источников, Рогозину, как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность. Он рассматривается среди кандидатов на место сенатора от Запорожской области,

«Он может стать сенатором от главы региона (Евгения Балицкого). В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона», — заявил источник.

Он также указал, что Рогозин является заметной фигурой, а поэтому может представлять Запорожскую область в Совете Федерации, а затем «пойти на вырост».

До этого «Ведомости» писали, что в России может появиться Крымский федеральный округ, а возглавит его Рогозин. Такие данные издание приводило со ссылкой на источники в Совете Федерации и в окружении крымского правительства.

Дмитрий Рогозин родился в 1963 году в семье военного. В 2003 и 2004 годах он был заместителем председателя Госдумы. С 2008 года по декабрь 2011 занимал пост представителя России при НАТО в Брюсселе, а также чрезвычайного и полномочного посла. Затем он был назначен заместителем премьер-министра страны.

В сентябре 2014 года в связи с отставанием строительства космодрома Восточный на 26 месяцев президент РФ Владимир Путин собрал комиссию по этому вопросу, главой которой назначил Рогозина. Спустя четыре года Рогозин согласился на предложение президента возглавить госкорпорацию «Роскосмос», как человек, уже знакомый с проблемами отрасли.

В июле прошлого года Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста гендиректора «Роскосмоса» и назначил на его место бывшего вице-премьера Юрия Борисова.

Ранее сообщалось, что Дмитрию Рогозину удалили осколок из позвоночника.