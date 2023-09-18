В Киеве заявили, что массовой экстрадиции из-за рубежа украинцев-уклонистов не будет

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что массовой экстрадиции украинских граждан, которые получили фиктивные справки о непригодности к военной службе, из других стран не планируется. При этом чиновник подчеркнул, что у покинувших страну могут возникнуть юридические проблемы при возвращении на Украину. Интервью Подоляка было размещено на сайте журналистки Юлии Латыниной (признана в РФ иностранным агентом).

Подоляк сказал, что для признания фактов того, что украинцы уехали из страны на основании фальшивых справок о негодности к военной службы, необходимо будет получить судебное решение о незаконности таких документов.

Только после этого власти Украины могут обращаться в суды тех государств, где находятся имеющие статус беженцев украинские граждане, для того, чтобы подтвердить незаконность получения справок о непригодности к военной службе, и в судах этих стран доказать, что человек получил такую справку не должным образом.

При этом Подоляк признал, что иностранные суды, скорее всего, не будут массово экстрадировать украинских граждан на родину.

Чиновник пригрозил, что у получивших фиктивные справки граждан возникнут проблемы при возвращении на Украину. По его словам, власти создадут реестры тех людей, которые обзавелись подобными справками.

Ранее сообщалось, что Чехия не будет выдавать Украине украинцев из числа беженцев, которые уклоняются на ее территории от службы в рядах вооруженных сил.

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