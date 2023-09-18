Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство и пожелал России процветания

По окончании своего «официального и дружественного» визита в Российскую Федерацию лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство. Об этом сообщает государственное радио КНДР «Голос Кореи».

В сообщении по итогам визита лидера КНДР отмечается, что Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность президенту Путину, руководству и народу России за особое внимание и радушное гостеприимство, оказанное ему на протяжении всего пребывания в РФ. Он также пожелал процветания России и блага ее народу.

Визит лидера КНДР считается открытием нового периода активного развития и укрепления корейско-российских отношений.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.