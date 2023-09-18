Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Вашингтон оказался вовлечен в прокси-войну с Россией из-за того, что семья президента США Джо Байдена находится «на крючке» и не может отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Грин сказала в интервью телеканалу Fox News.

По ее словам, США сегодня находятся в прокси-войне с Россией на Украине, потому что Байдены на крючке. Джо Байден, считает Грин, не мог сказать Зеленскому «нет», и президент США до сих пор еще не может сказать Зеленскому «нет».

Конгрессвумен подчеркнула, что еще в те времена, когда Байден был вице-президентом, Украина в обмен на увольнение со своего поста генерального прокурора страны Виктора Шокина получила от США один миллиард долларов.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (член Республиканской партии от штата Джорджия) объявила, что отказывается голосовать за любой законопроект о выделении помощи Украине.

Она подчеркнула, что американскому министерству обороны необходимо защищать Соединенные Штаты и предотвращать войны, а не разжигать прокси-конфликт с Российской Федерацией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.