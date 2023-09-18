Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Конгрессвумен Грин заявила, что Байден находится на крючке у Украины

Конгрессвумен Грин: семья Байденов находится на крючке у Зеленского

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Вашингтон оказался вовлечен в прокси-войну с Россией из-за того, что семья президента США Джо Байдена находится «на крючке» и не может отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Грин сказала в интервью телеканалу Fox News.

По ее словам, США сегодня находятся в прокси-войне с Россией на Украине, потому что Байдены на крючке. Джо Байден, считает Грин, не мог сказать Зеленскому «нет», и президент США до сих пор еще не может сказать Зеленскому «нет».

Конгрессвумен подчеркнула, что еще в те времена, когда Байден был вице-президентом, Украина в обмен на увольнение со своего поста генерального прокурора страны Виктора Шокина получила от США один миллиард долларов.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (член Республиканской партии от штата Джорджия) объявила, что отказывается голосовать за любой законопроект о выделении помощи Украине.

Она подчеркнула, что американскому министерству обороны необходимо защищать Соединенные Штаты и предотвращать войны, а не разжигать прокси-конфликт с Российской Федерацией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях