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В Лондоне заявили, то Запад предоставлением помощи Киеву затягиваает конфликт на Украине

Daily Mail: если бы не помощь Запада Киеву, конфликт был бы давно урегулирован

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Henry Nicholls/Reuters

Журналист британской газеты Daily Mail Питер Хитченс высказал мнение, что украинский был бы давно урегулирован, если бы на Западе не преподносили как борьбу добра со злом.

Хитченс считает, что в США и Европе уже думают прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Об этом свидетельствует, в частности, появившаяся во влиятельном американском журнале Foreign Affairs статья «Откажется ли Запад от Украины?».

По словам британского журналиста, если бы этот конфликт не изображался на Западе «так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом», что не является правдой, то можно было раньше прийти к выводу о необходимости прекращения помощи Киеву. Но лучше поздно, сказал Хитченс, чем никогда.

Если Запад действительно заботиться об украинском народе, отметил журналист, то он должен не разжигать и подпитывать вооруженный конфликт, а предпринимать все усилия для установления прочного мира.

Хитченс подчеркнул, что никогда не мог понять, почему Лондон заинтересован в ведении «дорогостоящей и рискованной войны» в Европе.

Ранее сообщалось, что бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что экономика США истощилась из-за стремления властей страны обескровить Российскую Федерацию конфликтом на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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