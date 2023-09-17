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Кандидат в президенты США Рамасвами назвал главную угрозу для страны

Кандидат в президенты США Рамасвами: главная угроза в КНР

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что Китай является главной угрозой для США, и стране не нужно обращать свое внимание на «больше не существующий СССР». Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай… нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует», — сказал он.

По его словам, Китай остается главным приоритетом для американской обороны.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии и бизнесмен Вивек Рамасвами рассказал о «запугивании» со стороны движения Black Lives Matter с требованием выступить в его поддержку.

Рамасвами также заявлял, что США совершили ошибку, подорвав российские трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Рамасвами также отметил, что хотел бы «отделить» Россию от Китая. По его мнению, альянс двух государств является самой большой угрозой для США.

Ранее кандидат в президенты США счел заявления Вашингтона об Украине лживыми.

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