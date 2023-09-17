Зеленский выступит в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября выступит перед сенаторами в Конгрессе США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аппарата Конгресса.

Отмечается, что его выступление на совместном заседании обеих палат, как это было в декабре прошедшего года, не запланировано.

До этого стало известно, что вместо Зеленского на Генеральной ассамблее ООН может выступить министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также отмечалось, что на данный момент не подтверждено участие и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. При этом на собраниях такого уровня обычно выступают именно главы внешнеполитических ведомств, а не президенты, — даже при их присутствии.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.