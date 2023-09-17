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Трамп рассказал, как Украина могла предотвратить эскалацию конфликта с Россией

Трамп: Украина могла избежать конфликта с РФ, отказавшись от части территорий

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Sam Wolfe/Reuters

Киев имел возможность избежать эскалации конфликта с Москвой, если бы сразу согласился отказаться от части территорий. Такое заявление в ходе интервью для телеканала NBC сделал бывший президент США Дональд Трамп.

Экс-хозяин Белого дома отметил, что правительства России и Украины могли заключить сделку еще на начальных этапах конфликта. В таком случае, по мнению республиканца, удалось бы избежать множества жертв.

«Они (киевские власти — «Газета.Ru») могли бы добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе», — сказал Трамп.

Он добавил, что подписание подобного договора позволило бы правительству Украины сохранить государство.

Также во время интервью бывший американский лидер выразил уверенность, что Киев уже проигрывает в конфликте. Как сказал Трамп, СМИ перестали массово писать о событиях в зоне боевых действий и именно это свидетельствует о провале Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце августа 45-й президент США дал интервью американскому ведущему Такеру Карлсону. Тогда он заявил, что действующий глава государства Джо Байден не обладает достаточной компетентностью для урегулирования украинского кризиса.

Ранее в США назвали основную причину провала контрнаступления ВСУ.

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