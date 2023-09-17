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В США прокомментировали контакты с Китаем по военной линии

Белый дом: США фиксируют интерес от КНР к восстановлению контактов по военной линии

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Global Look Press

Высокопоставленная представительница администрации президента США заявила, что Соединенные Штаты в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, китайская сторона приостановила работу большинства каналов коммуникации по военной линии после визита предыдущего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в 2023 году.

В Вашингтоне подчеркнули, что напряженно работают над восстановлением некоторых из них, а также фиксируют ограниченные признаки того, что Пекин проявляет к этому интерес, данный процесс является постепенным.

До этого стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И 16–17 сентября провели переговоры на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине и Тайване. 

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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