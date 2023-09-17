Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане заявили о готовности организовать использование Агдамской и Лачинской дорог

Баку готов организовать параллельное использование Агдамской и Лачинской дорог

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что республика готова к организации параллельного использования дорог Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди для доставки грузов в Карабах с соблюдением требований законодательства страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что 17 сентября Международный Комитет Красного Креста (МККК) предоставил предварительную информацию о согласии противоположной стороны 18 сентября принять грузы параллельно по дорогам Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди.

Гаджизаде добавил, что ожидается, что в ближайшее время МККК представит Баку официальную ноту об этом. Он считает, что азербайджанская сторона может организовать параллельное использование дорог с соблюдением всех требований законодательства страны.

До этого власти Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на предложение миротворцев РФ и Международного Комитета Красного Креста (МККК) пропустить гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях