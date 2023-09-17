В Азербайджане заявили о готовности организовать использование Агдамской и Лачинской дорог

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что республика готова к организации параллельного использования дорог Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди для доставки грузов в Карабах с соблюдением требований законодательства страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что 17 сентября Международный Комитет Красного Креста (МККК) предоставил предварительную информацию о согласии противоположной стороны 18 сентября принять грузы параллельно по дорогам Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди.

Гаджизаде добавил, что ожидается, что в ближайшее время МККК представит Баку официальную ноту об этом. Он считает, что азербайджанская сторона может организовать параллельное использование дорог с соблюдением всех требований законодательства страны.

До этого власти Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на предложение миротворцев РФ и Международного Комитета Красного Креста (МККК) пропустить гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.